العراق يُشارك باجتماع صندوق النقد الدولي

2021/04/02 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك معالي محافظ البنك المركزي العراقي السيد مصطفى غالب مخيف ممثلا عن العراق بالاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدوليوأكد معالي المحافظ خلال كلمة القاها بالاجتماع ان العراق ماضي بتنفيذ خططه الاصلاحية تجاه السياسة المالية والنقدية.منوها بان جائحة كورونا كانت ولازالت واحده من المعوقات التي تواجه الاقتصاد العراقي رغم الاجراءات الاستباقية التي عمل عليها سواء البنك المركزي او الحكومة .مؤكدا حرصه البلاد على الانفتاح الدولي والاقليمي بما يخدم مصالح العراق الاقتصاديه والماليه.

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