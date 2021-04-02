الدفاع النيابية تكشف عن أبرز محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

2021/04/02 | 12:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي، فيما أكدت وجوب وجود ثوابت تخص العراق للاستفادة من الجولة المقبلة من الحوار.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي، إن “الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ،التي ستنطلق في السابع من شهر نيسان الجاري، ستتضمن محاور اقتصادية وسياسية وأمنية”، مشيراً الى أن “الحكومة العراقية لديها ملفات لمناقشتها ضمن خطة الكاظمي بشأن الوضع الأمني بشكل خاص”.وأضاف الزيادي أنه “في هذا الحوار يجب تثبيت النقاط الرئيسة حتى يمكن الاستفادة منه ولا يكون شكلياً، فيجب أن تكون فيه […]

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