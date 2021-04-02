عبر الانترنت .. بدء اجتماع دول الاتفاق النووي الايراني

2021/04/02 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، (روسيا وإيران والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) اجتماعا اليوم الجمعة، عبر الانترنت لبحث الاتفاق النووي وضمان تنفيذه.وبحسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي : سيناقش الاجتماع كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف.وعقب إعلان الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن الاجتماع، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بهذه الخطوة واعتبرتها ..إيجابية./انتهى3

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