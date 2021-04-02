حسين سعيد رئيسا للجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا / موسع

2021/04/02 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اختار اتحاد غرب اسيا بكرة القدم الكابتن حسين سعيد رئيسا للجنة المسابقات في الاتحاد.وأعادت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها برئاسة الأمير علي بن الحسين عبر تقنية الاتصال المرئي ، تشكيل لجان اتحاد غرب آسيا، بحيث أصبحت لجنة المسابقات مكونة من حسين سعيد "العراق" رئيسا، وجهاد الشحف "لبنان" نائبا للرئيس، والأعضاء خالد بن مقرن "السعودية" وصلاح القناعي "الكويت" وسيف المنصوري "الإمارات" وحمد المناعي "قطر" وإبراهيم البوعينين "البحرين" و إبراهيم أبازيد "سوريا".وضمت اللجنة المالية علي المطيري "الكويت" رئيسا، وعلي البوعينين "البحرين" نائبا للرئيس، والأعضاء: عبد الله كبوها "السعودية" ومنصور الأنصاري "قطر" وحسن باشنفر "اليمن" وأحمد قمر الدين "لبنان" والعقيد زكريا قناة "سوريا" ولؤي عميش "الأردن".وتشكلت لجنة الإعلام والتسويق حميد الطاير "الإمارات" رئيسا، و عبدالعزيز العفالق "السعودية" نائبا للرئيس، والأعضاء محسن الحبسي "عُمان" وبسام ولويل "فلسطين" ومحمد الحمادي "البحرين" وخالد الكواري "قطر" ومعاذ الخميسي "اليمن"و أحمد كامل "العراق".وضمت لجنة الطوارئ: الأمير علي بن الحسين رئيسا، وعضوية اللواء جبريل الرجوب "فلسطين" والشيخ سالم الوهيبي "عُمان".و اللجنة القانونية تكونت منحميد الشيباني "اليمن" رئيسا، وكمال عبيدات "فلسطين" نائبا للرئيس، والأعضاء: سلطان الطوقي "عُمان" ونعمة ضيدان "العراق" وأمجد آغا "سوريا" وحمدة الشامسي "الإمارات".أما لجنة التطوير فضمت: أحمد البوعينين "قطر" رئيسا، وخالد الشمري "الكويت" نائبا للرئيس، والأعضاء: هارون البرطماني "عُمان" وخلفان بالهول "الإمارات" وأصلان كنجو "سوريا" وسام صليوه "العراق".وتكونت لجنة الانتخابات من: وليد جابر "لبنان" رئيسا، وفؤاد قرادة "لأردن" نائبا للرئيس، والأعضاء: قيس أسود "العراق" وعبد المنعم سويدان "الإمارات" وفهد بارباع "السعودية"./ انتهى3

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