عملة “البيتكوين” تسجل أعلى سعر في أسبوعين

2021/04/02 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة ارتفعت عملة “البيتكوين” في التعاملات الصباحية من اليوم الجمعة، حيث صعدت العملة الأكثر شهرة في العالم فوق مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 16 مارس الماضي.ووفقا لموقع […]

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