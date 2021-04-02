الدفاع النيابية تكشف عن محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي

2021/04/02 | 12:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة (2 نيسان 2021)، عن محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، إن “الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، التي ستنطلق في السابع من شهر نيسان الجاري، ستتضمن محاور اقتصادية وسياسية وأمنية”.

وأضاف الزيادي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية أن “الحكومة العراقية لديها ملفات لمناقشتها ضمن خطة الكاظمي بشأن الوضع الأمني بشكل خاص”.

وتابع، أنه “في هذا الحوار يجب تثبيت النقاط الرئيسة حتى يمكن الاستفادة منه ولا يكون شكلياً، فيجب أن تكون فيه ثوابت تخص العراق لكونه يحتاج إلى الكثير ويجب الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية”.

وأشار إلى أن “العراق اليوم لديه قوات أمنية ممتازة ومتطورة، وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الدفاع عن حدوده من دون الحاجة إلى قوات إضافية”.

وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها في ظل ترؤس جو بايدن الولايات المتحدة، وقد بدأت هذه المباحثات بين العراق وأميركا في حزيران 2020 عندما كان دونالد ترامب رئيساً.

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