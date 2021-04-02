الصدر ينتقد الاعتماد على الغرب في تلقي لقاحات كورونا

2021/04/02 | 12:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، الاعتماد على الغرب في مسألتي “اللقاحات” و”تحرير العراق من الدكتاتورية”.

وقال الصدر عبر تغريدة على موقع تويتر، في معرض حديثه عن الاعتماد على الاخرين، قائلا إن “منهم من يتكل على الغرب، في نجاته فيستعين بجيوش الاحتلال لتحرير العراق من الدكتاتورية أو ينتظر مواقف الغرب كي تخلصه من الفساد أو يستسلم للوباء متكلا على اكتشاف الغرب للقاحات والمضادات والأدوية النافعة تاركا في كل ذلك اللجوء والرجوع إلى الله”.

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