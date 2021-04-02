روسيا تسجل أقل من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/02 | 12:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة التسعة آلاف حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 8792 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9169 إصابة في اليوم السابق).وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 ، […]

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