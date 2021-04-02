2021/04/02 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني يوافق اليوم الثاني من نيسان من كل عام استذكار (اليوم العالمي للتوحد)، وينشر “المركز الخبري الوطني” بعض المعتقدات والمفاهيم الخاطئة عن التوحد: “1.معتقد خاطئ..أن التوحد مرض، بل هو اضطراب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثاني من نيسان..



اليوم العالمي للتوحد تعرفوا عليه المركز الخبري الوطني.

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