بعد إصابة راموس.. مدافع آخر في خطر الغياب عن الكلاسيكو

2021/04/02 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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تأكد غياب المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن مباراة فريقه، ريال مدريد، المرتقبة ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم السبت بعد المقبل في الدوري الإسباني.

ومع غياب راموس عن الكلاسيكو بسبب الإصابة العضلية الجديدة التي ستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع، يثير المدافع ناتشو فيرنانديز قلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قبيل المواجهة المرتقبة.

سبب قلق زيدان يكمن في إمكانية غياب ناتشو هو الآخر عن مواجهة البارسا بسبب الإيقاف الإداري لتراكم البطاقات الصفراء.

ويبعد ناتشو بطاقة صفراء واحدة فقط عن الإيقاف لمباراة واحدة، وحال حصوله على إنذار ضد إيبار في مباراة السبت القادم في الليغا، لن يتمكن من التواجد ضد البارسا.

وسيعمل لاعب الريال على تفادي التدخلات الخشنة على لاعبي إيبار في اللقاء كي يتجنب الحصول على ورقة صفراء، ويبقى متاحاً لمدربه زيدان في كلاسيكو الكرة الأرضية.

وخاض ناتشو 15 مباراة مع ريال مدريد في الليغا هذا الموسم، كما تواجد في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وفي لقاء يتيم بكأس السوبر الإسباني.

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