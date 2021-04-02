السعودية تعلق رسميا بخصوص ترديد أحد الأشخاص عبارات مؤيدة لتنظيم داعش بالحرم المكي

2021/04/02 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد

الحرام والمسجد النبوي، الشيخ

عبدالرحمن السديس، ترديد أحد الأشخاص

عبارات مؤيدة لتنظيم داعش بالحرم

المكي.

ورفض السديس، في بيان نشرته رئاسة شؤون

الحرمين، "ما حدث في الم

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