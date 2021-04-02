النفط يواصل الارتفاع بعد قرار أوبك

2021/04/02 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة،

الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة "أوبك+"

إلى اتفاق على التخفيف التدريجي

لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر مايو

المقبل.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفع

الخام الأمريكي

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