صلاح يخسر جائزته المفضلة

2021/04/02 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خسر نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، جائزته المفضلة في “الريدز” للمرة الأولى منذ 4 أشهر.وقال الموقع الرسمي لليفربول، أمس الخميس، إن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الفريق في شهر مارس المنصرم، هو المدافع الإنجليزي ناثانيال فيليبس.وحصل فيليبس على أصوات أكثر من الجمهور، رجحت كفته على صلاح، الذي فاز بجائزة […]

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