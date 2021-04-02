مؤتمر علمي في العتبة العسكرية عن إرث النبوة والإمامة

2021/04/02 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي

أنطلقت في مدينة سامراء اعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت شعار ا(لامام الحسن العسكري- ارث النبوة والإمامة) بحضور عدد من الائمة والشيوخ والاكاديميين في الجامعات الاسلامية.

وقال الامين العام للعتبة العسكرية الشيخ ستار المرشدي لوكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة إن "المؤتمر العلمي الذي تنظمة العتبة العسكرية بالتعاون مع جامعة بغداد/كلية العلوم الإسلامية و24 جامعة عراقية اخرى يخصص في البحث بمآثر آل بيت النبوة وسيرتهم العطرة واحاديثهم المثبتة".

واضاف ،أن " المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الائمة والشيوخ ممثلين عن الوقفين السني والشيعي الى جانب الاساتذة والاكاديميين المتخصصين بالعلوم الاسلامية ".

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