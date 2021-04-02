روزي.. الإيغوري الذي هددته الصين فتحداهم من اليابان

2021/04/02 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعب، الناشط حلمت روزي ، وهو مسلم من الأويغور يعيش في اليابان، دورا هام في حشد دعم كبير لقضية شعبه المضطهد في الصين، رغم انتقادادت طوكيو التى لا تزال خجولة ومتحفظة تجاه بكين وفقا لما ذكرت مجلة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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