كتلة الاتحاد الوطني: الفيليون كانوا دوما في طليعة النضال والتضحية ضد النظام الدكتاتوري

2021/04/02 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، يوم الجمعة، جريمة تهجير الكورد الفيليين من قبل النظام البعثي المباد، داعية حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية ومجلس النواب وبرلمان كوردستان الى ضرورة العمل بجد لتعويضهم والتقليل من آلام ودموع ذوي ضحايا الكورد الفيليين.

وقالت الكتلة في بيان وهذا نصه:

قبل 41 عاما، اقترف النظام البعثي الدكتاتوري جريمة كبرى ضد الانسانية بحق الأمة الكوردية وشعوب العراق عامة، ألا وهي تهجير وتسفير الكورد الفيليين قسرا وتغييب أكثر من 20 ألفا من شبابهم، خلال عملية مخطط لها مسبقا في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

هذه العملية اللاإنسانية، أظهرت بشكل أوضح أن سياسات التطهير العراقي والقومي والقتل التي هي من السمات المعروفة للبعثيين، كانت ترتكب ضد جميع المكونات العراقية دون تمييز، وكان الكورد الفيليون من أوائل الضحايا، من خلال هذه العملية المشؤومة، لأنهم فضلا عن كونهم من القومية الكوردية، كانوا دوما في خندق الكوردايتي والنضال المشروع لشعبنا.

ونحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني إذ نتحدث عن نضال وتضحيات الكورد الفيلية، نستذكر مباشرة اسمين لامعين من قادة الثورة الجديدة لشعبنا ألا وهما المرحومان عادل مراد وعبدالرزاق فيلي، وكيف أنهما بعد نكسة الثورة الكوردية عام 1975، وقفا سندا لقائدنا الرئيس المرحوم مام جلال كأعضاء الهيئة المؤسسة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وأنقذوا معا الثورة الكوردية من الضياع، وأطلقوا شرارة إعلان الثورة الجديدة.

حين نستذكر هذه الفاجعة الأليمة، ينبغي أن نذكّر حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية أنه، وللأسف، لم يتم ايلاء اهتمام كاف بمعاناة الكرد الفيليين بل يتم تهميشهم من عدة نواحٍ.



لذا على الحكومتين العمل بجد لتعويض الكورد الفيليين وخدمتهم بشكل لائق، تقديرا لشهدائهم وتضحياتهم.

كما نطالب مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان، القيام بواجباتهما التشريعية والتقليل من آلام ودموع ذوي ضحايا الكورد الفيليين، وذلك بتشريع القوانين والقرارات اللازمة.

تحية الى أرواح شهداء الكورد الفيلية والقصف الكيماوي لحلبجة والأنفال وجميع شهداء المكونات العراقية الذين ناضلوا ضد النظام البعثي الفاشي.

المجد والسؤدد لأسرهم الكريمة وذويهم.

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني

في مجلس النواب العراقي

PUKmedia

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