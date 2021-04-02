اسعار النفط ترتفع بعد قرار 'أوبك+' بشأن الإنتاج

2021/04/02 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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واصلت أسعار النفط، الجمعة، الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر مايو المقبل.

في حين صعد خام "برنت" بنسبة 2.12% إلى 64.86 دولار للبرميل، وكان الخام قد أنهى تعاملات الخميس على زيادة نسبتها 3.4%، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

واتفقت مجموعة "أوبك+"، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين حلفاء، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، ومثلها في يونيو المقبل، ومن ثم بواقع 400 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل.

وقال بوب يوغر، مدير عقود الطاقة في "ميزوهو": "المفارقة أن السوق ابتلعت قصة (أوبك+) عن الطلب، الذي سيزيد والبراميل الضرورية، رغم دعوات أوبك المتكررة لتوخي الحذر لأيام قبل الاجتماع".

وبموجب اتفاق اليوم، تصبح تخفيضات "أوبك+" المطبقة أعلى قليلا فحسب من 6.5 مليون برميل يوميا من مايو المقبل.



وكانت التخفيضات قبل ذلك حوالي سبعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى مليون برميل آخر تطوعت السعودية بتقليصها من إنتاجها.

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