رأس السنة الايزيدية مناسبة عريقة

2021/04/02 | 12:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين عبدو الاعياد الايزيدية والطبيعة: ان الاعياد الايزيدية وما يجري فيها من طقوس و ممارسات ومراسيم هي منسجمة ومترابطة بشكل كبير مع دورة الطبيعة وحركة فصول السنة من الاعتدال الربيعي،والانقلاب الصيفي،وما يرافقها من الاعتدال الخريفي والانقلاب الشتوي، ومنسجمة مع حبة القمح(دورة الحياة التي تعلمها الإنسان أول الأمر)، ومع مفهوم الحياة والموت بمعناها الكوني.وترتبط هذه الأعياد …

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