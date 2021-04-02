الوباء يقضي على 6 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي

2021/04/02 | 12:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد المفوض الأوروبي للتوظيف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، بأن مكافحة وباء فيروس “كوفيد-19” في الاتحاد الأوروبي، أدت إلى فقدان حوالي 6 ملايين شخص لوظائفهم، و كان الشباب الأكثر تضررا.وقال شميت، في تصريح صحفي، إن المفوضية الأوروبية تعمل على ألا يشهد الاتحاد الأوروبي نموا ما يطلق عليه اصطلاح “الجيل الضائع”.وأوضح أن “معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى نسبة 7.3 في المائة في كانون الثاني/يناير عام 2021 مقارنة بنسبة 6.6 بالمائة في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ وتسبب الوباء في فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم، وأصبح الشباب أكثر الفئات تضررا، قرابة 3 ملايين شخص من الشاب أصبحوا […]

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