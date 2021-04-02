’’الحكومة لا تسيطر على الأسواق’’.. نائب: رفع سعر صرف الدولار أضاع ثلث إيرادات العراقيين- عاجل

2021/04/02 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأكدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر، اليوم الجمعة (2 نيسان 2021)، أن سعر صرف الدولار الحالي وعدم سيطرة الحكومة على الأسواق قد تدفعان إلى ضياع ثلث إيرادات العراقيين من الموظفين أو غيرهم من الشرائح.وقالت شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سعر صرف الدولار مثبت منذ أسابيع عدة بعد قرار البنك المركزي برفعه الى 1450 دينار لكن السؤال الأهم هل ثبتت أسعار المواد الغذائية عند حد معين؟ الجواب: لا، لإنها للأسف خضعت لمضاربات السوق وعدم سيطرة الحكومة على الأسواق فاقمت الضرر على شرائح واسعة من العراقيين تعاني من الفقر والعوز".وأشارت الى إن "ضرر ارتفاع سعر الصرف لم يختصر على المواد الغذائية بل شمل الإيجارات والمهن وحتى المولدات الأهلية بسبب عدم تفعيل أدوات الحكومة في ضبط إيقاع الأمن الاقتصادي ومحاسبة من يحاول استغلال الأزمة لتحقيق أرباح كبيرة".وأضافت شاكر، أن "عدم سيطرة الحكومة على الأسواق دفعت إلى إلتهام ثلث إيرادات العراقيين من الموظفين أو غيرهم من الشرائح بسبب الغلاء الذي لم يتوقف عند حد معين بل هو مستمر"، مشيرة الى أن "ارتفاع سعر الصرف عن 1450 دينار وارد جداً لأنه خاضع لعوامل متعددة منها المضاربات والأزمات لكن في المحصلة المواطن هو من يدفع الثمن في نهاية المطاف".وأكدت على "ضرورة أن تكون هناك خارطة طريق حكومية عاجلة لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وتوفير مفردات البطاقة التموينية التي تشكل طوق نجاة لملايين الفقراء في العراق، وان تكون هناك محاسبة شديدة لمن يحاول التلاعب بالأسعار واستغلال أي ازمة لرفعها دون الاكتراث لخطورتها على المجتمع".

وكان سعر صرف الدولار الأميركي سجل، عصر اليوم الخميس، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 1470 دينار عراقي لأول مرة منذ تعديله بقرار حكومي نهاية كانون الأول الماضي ، فيما تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمستمر منذ أسبوعين على الأقل.وسجل سعر البيع في بورصة الكفاح ببغداد 147.250 للبيع أمام المواطنين و146.250 للشراء، فيما سجل سعر صرف يتراوح ما بين 147.250 – 147.500 للبيع في بورصات الكرادة والحارثية.وسجل سعر الصرف في إقليم كردستان 147.250 للبيع و146.250 للشراء، وهو ذات السعر الذي سجلته غالبية مدن الجنوب.وصباح اليوم، سجل سعر الصرف 146.700 في بورصة الكفاح ببغداد، وارتفع قبل الساعة 4 عصراً إلى 147.750 في إقليم كردستان قبل أن يتراجع مجدداً.وعالمياً، سجل سعر صرف الدينار أمام الدولار 1459.19، وفقاً لما نقله موقع Google finance عن مؤسسة Morningstar المالية العالمية.وتوقع اقتصاديون ألا يتعدى سعر الصرف حاجز الـ 1480 دينار في الأيام القليلة المقبلة ويستقر على الأمد البعيد تحت 1500 دينار مقابل الدولار بعد أن تم التصويت على الموازنة، فيما يؤكد البنك المركزي أنه يواصل بيع الدولار بسعر 1470 دينار للجمهور والراغبين بالشراء من المصارف.

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