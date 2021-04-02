سوريا.. 3 أشخاص يقتلون شقيقتهم ويدّعون وفاتها بكورونا

2021/04/02 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الأمنية في سوريا، اليوم الجمعة (02 نيسان 2021)، إلقاء أجهزة الأمن في دمشق القبض على على 3 أشقاء، قتلوا شقيقتهم بطريقة "مروعة"، ثم دفنها، والادعاء بأنها توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك"، أن "الأمن الجنائي بمنطقة قدسيا تلقى بلاغا حول وفاة امرأة في قرية الديماس بريف دمشق، وبعد تحريات تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحامت الشبهات حول أشقاء المرأة المتوفية".

وأضافت الداخلية: "تم القبض على أشقاء المجني عليها، وبالتحقيق معهم أقر المتهم الأول بإقدامه على قتل شقيقته بواسطة مسدس حربي يعود لوالده المتوفى، بالاشتراك مع شقيقيه، حيث قام المتهم الأول بضربها ضربا مبرحا على رأسها قبل قتلها، ومن ثم دفنها في مقبرة، وإيهام الجميع أن وفاتها كانت نتيجة إصابتها بكورونا".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجهات المختصة قامت باستخراج الجثة من القبر لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم التأكد من صحة اعترافاتهم وتبين أن سبب ارتكابهم الجريمة يعود لخلافات عائلية فيما بينهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم للقضاء".

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