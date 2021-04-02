مصرف الرشيد يصدر بطاقة ’نخيل’ لمنتسبي شرطة واسط

2021/04/02 | 12:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الجمعة، استمراره بأصدار البطاقات (نخيل) وتسليمها للجهات التي وقعت عقدا مع المصرف.

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وأوضح المكتب الاعلامي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 نيسان 2021)، أن "فريق العمل المكلف بالوصول الى كافة الدوائر والوحدات العسكرية في أماكن تواجدهم قام بإصدار بطاقات (نخيل) لمنتسبي قيادة شرطة واسط وبحضور قائد الشرطة وضباط من الحسابات و تكنولوجيا المعلومات".

وأضاف أن "العمل مستمر للوصول الى كافة الجهات المعنية لإصدار البطاقات من دون أي مراجعة للمصرف".

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