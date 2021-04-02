اجتماع الكتروني بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي (4+1)

2021/04/02 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الدول الموقعة على الاتفاق النووي

الإيراني، (روسيا وإيران والصين وفرنسا

وألمانيا وبريطانيا) اجتماعا اليوم

الجمعة، عبر الانترنت لبحث الاتفاق

النووي وضمان تنفيذه.

وبحسب بيان صدر عن الاتحاد الأور

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