مصرف الرشيد يصدر بطاقة “نخيل” لمنتسبي شرطة واسط

2021/04/02 | 12:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، استمراره بأصدار البطاقات (نخيل) وتسليمها للجهات التي وقعت عقدا مع المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن “فريق العمل المكلف بالوصول الى كافة الدوائر والوحدات العسكرية في أماكن تواجدهم قام بإصدار بطاقات (نخيل) لمنتسبي قيادة شرطة واسط وبحضور قائد الشرطة وضباط من الحسابات و تكنولوجيا المعلومات”.وأضاف أن “العمل مستمر للوصول الى كافة الجهات المعنية لإصدار البطاقات من دون أي مراجعة للمصرف”.

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