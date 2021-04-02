"لم نصل الذروة بعد".. مستشفيات دمشق عاجزة عن استيعاب مصابي كورونا

2021/04/02 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخل قسم الطوارئ في أحد أكبر مستشفيات دمشق، تئن سيدة عجوز أنهكها فيروس كورونا بينما تنتظر خلو سرير في قسم العناية المركزة، وسط ضغط غير مسبوق تشهده مشافي العاصمة السورية مع ازدياد تدفّق المصابين في الفترة الأخيرة.

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