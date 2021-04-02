رشيد العزاوي لـ “النور”: شمول مناطق المحاويل وجبلة والمسيب بتخصيصات صندوق أعمار المناطق المحررة

2021/04/02 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد النائب عن محافظة بابل رشيد العزاوي، اليوم الجمعة، ان قضائي المحاويل وجبلة شملت في الموازنة العامة لعام 2012 بمشاريع صندوق أعمار المناطق المحررة.واضاف العزاوي في تصريح لـ “النور نيوز” اليوم ان “قضاء المحاويل وجبلة والمسيب تأخرت لعدة سنوات التخصيصات المالية لهما مما ادى الى حرمانها من الخدمات كونها كانت تحسب كمناطق ساخنة …

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