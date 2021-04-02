2021/04/02 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت الشرطة الاتحادية، من تحرير مخطوف وإلقاء القبض على الخاطفين وسط العاصمة بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة الاتحادية بالتنسيق مع مفارز اجرام الكرادة، تمكنت من تحرير أحد المخطوفين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفوج …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مخطوف والقبض على الخاطفين وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مخطوف والقبض على الخاطفين وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).