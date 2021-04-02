المالكي يشدد على ضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة الانفلات الذي يعيق الانتخابات

2021/04/02 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لروسيا في بغداد، فيما شدد على ضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة الانفلات الذي يعيق إجراء الانتخابات المقبلة.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه،ة ان “المالكي أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها خلال فترة …

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