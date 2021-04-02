خطيب جمعة النجف الاشرف : نرحب بانفتاح العراق على محيطه العربي.. على ان يكون هو السيد

2021/04/02 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ رحب امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي بالانفتاح العربي على العراق على ان يكون العراق هو السيد.واكد القبانجي، خلال حديث الجمعة الذي يلقيه القبانجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي :" ان ملف العلاقات العربية العراقية ملف ساخن .ونحن نعتقد ان العراق ينفتح على محيطه العربي وهو يمثل منطقة ستراتيجية ولا يمكن ان يستغنوا عنه ".واضاف:" نحن مع توطيد العلاقات العراقية العربية كما مع الدول الاسلامية وفي العلاقات العالمية ، لكن ان يكون العراق السيد وليس العبد".وتابع خطيب جمعة النجف :" لابد ان يعود العرب الى حاضنة العراق، والعراق ايضا لا يستغني عن محيطه العربي ، وعليهم ان يكفروا عن اخطائهم عندما وضعوا ايديهم بيد صدام ضد شعبنا وحينما وقفوا مع داعش ضدنا".وشدد القبانجي على :" ان النظم العربية يجب ان تدرك ان العراق لا يمكن ان يستسلم لارادة الغير ، ولا يسقط العراق وشعبه"./انتهى

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