مصرف الرشيد : اصدار بطاقة (نخيل ) لمنتسبي قيادة شرطة واسط

2021/04/02 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصرف الرشيد استمراره بأصدار بطاقات (نخيل) وتسليمها للجهات التي وقعت عقدا مع المصرف.وذكر بيان للمصرف ان : فريق العمل المكلف بالوصول الى كافة الدوائر والوحدات العسكرية في اماكن تواجدهم قام باصدار بطاقات (نخيل )لمنتسبي قيادة شرطة واسط ، بحضور قائد الشرطة وضباط من الحسابات وتكنلوجيا المعلومات.واضاف ان : العمل مستمر للوصول الى كافة الجهات المعنية لاصدار البطاقات دون اي مراجعة للمصرف./انتهى3

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