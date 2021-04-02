الصدر يدعو الشعب العراقي للرجوع الى الله لانهاء الفساد والوباء

2021/04/02 | 13:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الشعب العراقي للرجوع الى الله لقضاء الحوائج الخاصة والعامة وخصاصاً انهاء الفساد وتوقف انت...

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