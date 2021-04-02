2021/04/02 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ان الفرق الجوالة بشأن لقاح كورونا غير معتمدة حاليا بالوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، ان “الوزارة في الوقت الحالي تتبع التسجيل على الموقع الالكتروني بالنسبة لحصول اي شخص على لقاح كورونا او من خلال المراجعة المباشرة لاقرب منفذ تلقيحي للمواطن”، مبينا ان “الفرق الجوالة بالنسبة للقاح غير معتمدة في الوزارة حاليا”.

واضاف البدر ان “الوجبة الاولى للقاح كانت 50 الف جرعة سينوفرام و386 الف جرعة استرازنكا”، مشيرا الى ان “الملقحين تجاوز عددهم الـ40 الف في عموم البلاد “.

وتابع ان “كوفاكس وردت حوالي 16 مليون جرعة تكفي لثمانية مليون مواطن على واقع جرعتين للشخص الواحد “، موضحا ان “هناك 2 مليون جرعة من سينوفرام و8 ملايين من فايزر “.

واكد البدر ان “هنالك تواصلا حول مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي “، لافتا الى ان “دفعات اللقاح ستأتي تباعاً خلال الايام المقبلة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف أنواع واعداد اللقاحات التي سيحصل عليها العراقيون.. وتتحدث عن مسألة “غير معتمدة” لديها حتى الان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف أنواع واعداد اللقاحات التي سيحصل عليها العراقيون.. وتتحدث عن مسألة “غير معتمدة” لديها حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).