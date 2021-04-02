الصحة تصدر تحذيرا يخص لقاحات كورونا

2021/04/02 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، من فرق جوالة غير معتمدة تقوم باعطاء لقاحات كورونا، مؤكدة انها تتبع التسجيل الالكتروني في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح تابعه NRT عربية (2 نيسان 2021)، إن "الوزارة في الوقت الحالي تتبع التسجيل على الموقع الالكتروني بالنسبة لحصول اي شخص على لقاح كورونا او من خلال المراجعة المباشرة لاقرب منفذ تلقيحي للمواطن"، مبينا ان "الفرق الجوالة بالنسبة للقاح غير معتمدة في الوزارة حاليا".

واضاف البدر ان "الوجبة الاولى للقاح كانت 50 الف جرعة سينوفرام و386 الف جرعة استرازنكا"، مشيرا الى ان "الملقحين تجاوز عددهم الـ40 الف في عموم البلاد ".

وتابع ان "كوفاكس وردت حوالي 16 مليون جرعة تكفي لثمانية مليون مواطن على واقع جرعتين للشخص الواحد "، موضحا ان "هناك 2 مليون جرعة من سينوفرام و8 ملايين من فايزر".

واكد البدر ان "هنالك تواصلا حول مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي "، لافتا الى ان "دفعات اللقاح ستأتي تباعا خلال الايام المقبلة".

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