2021/04/02 | 13:13 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، احالة مسافر عراقي للقضاء نتيجة وجود تلاعب في جواز سفره.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: احالة مسافر واستعادة ارسالية في الشلامجة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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