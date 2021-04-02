المنافذ: احالة مسافر واستعادة ارسالية في الشلامجة

2021/04/02 | 13:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، احالة مسافر عراقي للقضاء نتيجة وجود تلاعب في جواز سفره.

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