اشتباكات في بروكسل بسبب حفل مزيف استجاب له الآلاف

2021/04/02 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق جماهير تجمعوا لحضور حفل موسيقي مزيف تم الإعلان عنه على وسائل التواصل.

واعتقلت الشرطة البلجيكية اربعة أشخاص فيما أصيب ثلاثة من ضباطها بجروح خلال الاشتباكات، وتم الإعلان عن قيام حفل من قبل مجموعة من منسقي الأغاني المشهورين الامر الذي دفع عشرات الآلاف الى الحضور ليتبين انه اعلان مزيف.

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