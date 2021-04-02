الخزعلي يتوعد باستمرار العمليات المسلحة ضد جميع القواعد الامريكية

2021/04/02 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، باستمرار ما وصفها بعمليات المقاومة، لإزالة جميع القواعد العسكرية الأميركية في البلاد،

وقال الخزعلي في كلمة له خلال تجمع شعبي في ذي قار أنه لا مجال لاستمرار القواعد العسكرية الأميركية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل وأضاف ان فصائل المقاومة الإسلامية ماتزال تحمل السلاح من أجل إزالة القواعد العسكرية الأميركية،

وشدد الخزعلي على أن عمليات المقاومة الموجودة حالياً وستستمر وتزداد كماً ونوعاً إذا لم توافق الولايات المتحدة على غلق القواعد خاصة في شمال العراق.

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