2021/04/02 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، ستركز على الملف الأمني بشكل خاص.

واكد عضو اللجنة بدر الزيادي، اهمية تأسيس ثوابت تخص العراق للاستفادة من الجولة المقبلة من الحوار تهدف الى دعم العلاقات العراقية الدبلوماسية، مبيناً أن العراق لديه قوات أمنية ممتازة ومتطورة، وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الدفاع عن حدوده من دون الحاجة إلى قوات إضافية على حد قوله .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية: الجولة الجديدة ستركز على الملف الأمني بشكل خاص) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية: الجولة الجديدة ستركز على الملف الأمني بشكل خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).