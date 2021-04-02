أصحاب الأكشاك في سوق الشيوخ يعتصمون أمام البلدية ويطالبون الأسدي بالتدخل

2021/04/02 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (02 نيسان 2021)، باستمرار اعتصام أصحاب الأكشاك في سوق الشيوخ أمام مبنى مديرية البلدية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أصحاب الأكشاك في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، نصبوا خيم الاعتصام أمام مديرية البلدية وقطعوا الطرق المؤدية إلى المديرية لليوم الثالث على التوالي".

وأشار إلى أن "المحتجين أقدموا على الاعتصام وقطع الطريق، احتجاجاً على تعامل البلدية، معهم، ورفع أسعار بدلات الإيجار".

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