طرد لاعب برازيلي بعد 17 ثانية من بداية المباراة

2021/04/02 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت كرة القدم البرازيلية واحدة من

أسرع حالات الطرد بتاريخها أمس الخميس

عندما طُرد كايو ويلكر بعد 17 ثانية في

مباراة كأس منطقة نوردست بين بوتافوغو

وتريزي.

وتدخل ويلكر بقدمه على رأس أحد مدافعي

تريزي بع

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