2021/04/02 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بأمر من قيادة العمليات المشتركة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).