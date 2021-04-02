الفلسفة والحق في العيش المشترك - محمد بقوح

2021/04/02 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح لعل البعد العقلاني للفلسفة، غالبا ما يفهم ويمارس وفق طبيعة المجتمع القائم، من حيث مستواه العلمي ونخبه السياسية و الثقافية، وكذلك من حيث منسوب جرأته الفكرية و الأخلاقية.



لهذا، فالحكم على فلسفة ما بكونها عقلانية، رهين بانشغالها اليومي الدائم بالبحث الفكري المحض و المنهجي في مشكلات العيش المشترك للمواطن في المجتمع الديمقراطي، عن قرب، أينما كان وحيثما وجد.



باعتبار، أن قضية العيش اليومي المشترك باتت إح ......





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