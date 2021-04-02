عملية تفكيك المعارض السلبي zersetzung - حنان محمد السعيد

2021/04/02 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_محمد_السعيد إن قيادة الجماهير، وتنمية النزعات الشعبوية فيهم، وزرع العنصرية والطائفية، وجعلهم يسيرون وراء قادتهم بلا وعي ولا تحليل منطقي ولا تفكير في العواقب حتى لو قادوهم نحو الهاوية، لهو أمر ليس باليسير ويتطلب من هؤلاء اتباع تقنيات خاصة، منها ما يتم الإعلان عنه، ومنها ما ينكشف لاحقًا، ومنها ما يظل طي الكتمان.



سوف تنكسرومن هذه التقنيات ما مارسته حكومة ألمانيا النازية ضد مواطنيها الذين صنفتهم ك ......





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