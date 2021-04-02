طيران التحالف يقتل إرهابيين اثنين في صلاح الدين

2021/04/02 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعنفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية اسفرت عن قتل إرهابيين اثنين في صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه " بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين أسفرت عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين".وأضاف البيان أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في منطقة مطيبيجة أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".

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