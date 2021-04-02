في ثاني حادث من نوعه.. مقتل 3 لاجئين روهينغا بحريق في مخيم بنغلاديشي

2021/04/02 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر ثاني حريق يندلع في مخيّمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش في غضون أقل من أسبوعين عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل الجمعة، على ما أفادت الشرطة.

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