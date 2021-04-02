2021/04/02 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / ضبطت فرق التفتيش في دائرة صحة ديالى مختبرا طبيا وهميا ، في قضاء الخالص شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال حسام التميمي مدير قسم التفتيش في صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الفرق التفتيشية نفذت جولات لمتابعة عمل المختبرات الطبية الخاصة بالتحليلات المرضية في قضاء الخالص شمال بعقوبة ، ضبطت خلالها مختبرا وهميا يعمل بصورة غير رسمية ".واضاف:" ان الفرق التفتيشية صادرت محتويات المختبر من اجهزة التحليلات المرضية ، واحيل صاحبه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحبه" ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مختبر طبي وهمي في الخالص بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مختبر طبي وهمي في الخالص بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).