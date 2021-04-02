للمرة الثانية.. دهوك تسجل حالة وفاة من نوعها بفايروس كورونا

2021/04/02 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة دهوك اليوم الجمعة، حالة وفاة ثانية من نوعها لطبيبة اسنان حامل متأثرة باصابتها بفايروس كورونا.

الطبيبة ألماس محمد والبالغة من العمر 30 عاما، توفيت اليوم اثر تدهور حالتها الصحية بعد اصابتها بفايروس كورونا، فيما تمكنت الفرق الطبية من انقاذ جنينها بعملية جراحية.

وكانت محافظة دهوك، قد سجلت يوم الاثنين الفائت، أول حالة وفاة من نوعها اثر مضاعفات الاصابة بفايروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً.

وقال حمزة رزيكي مدير اعلام دائرة صحة دهوك خلال تصريح لـPUKmedia: ان سيدة حامل تبلغ من العمر 23 عاماً توفيت بعد تدهور صحتها في ردهة العناية المركزة على اثر اصابتها بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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