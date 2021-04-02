تفاصيل جديدة عن أسباب جنوح “ايفير غيفين”

2021/04/02 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مسئولان أن قائد السفينة العملاقة إيفير غيفين التابعة للخط الملاحي العالمي إيفير غرين قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها بشكل كامل في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وقال المسئولان في فريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس، لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن “قائد السفينة قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوها بهذا الشكل في المجرى الملاحي لقناة السويس.”

وأضاف المسئولان أن “المناورة الخاطئة تزامنت مع العاصفة الترابية ورياح شديدة..



كلها عوامل أدت لفقدان الرؤية وجنوح السفينة، إلا أن العوامل الجوية لم تكن مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحادث، حيث عبر قبل هذه السفينة نحو 12 سفينة أخرى في نفس الظروف الجوية والتى لم تكن أبدأ عائقاً أمام حركة الملاحة فى قناة السويس”.

ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة العملاقة إيفر غفين بعد مرور 6 أيام على جنوحها في الممر المائي لقناة السويس.

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