التحالف الدولي يدمر أوكاراً لداعش ويقتل إرهابيين بضربتين جويتين

2021/04/02 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة (02 نيسان 2021)، تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين أسفرتا عن تدمير أوكار تابعة لداعش.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، تسفر عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين".

واشار البيان إلى أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في منطقة مطيبيجة أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".

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