التحالف الدولي يقتل إرهابيين أثنين ويدمر أهدافا في وادي الثرثار ومطيبيجة

2021/04/02 | 13:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف الدولي قصف أهدافا بما اسمتهم بالارهابيين، اسفرت عن قتل اثنين منهم، في منطقتي وادي الثرثار، في صلاح الدين ومطيبيجة.وذكرت الخلية في بيان، إن “طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، أسفرت عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين”، لافتة إلى أن ذلك جاء بـ”أمر من قيادة العمليات المشتركة”.وأضافت، “الى ذلك نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في منطقة مطيبيجة أسفرت عن تدمير وكرين للارهابيين”.

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