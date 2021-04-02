مصر تعلن وصول عدد سكان البلاد إلى رقم جديد

2021/04/02 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة

والإحصاء، اليوم الجمعة، أن عدد سكان

مصر بالداخل بلغ نحو 101.674.434 نسمة في

الساعة التاسعة صباحا من هذا اليوم.

وكان عدد المصريين المسجلين رسميا في

مصر 100 مليون نسم

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